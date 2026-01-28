İlkin Aydın ayaklanması: Kız bacağını komple bıraksın mı?

İlkin Aydın ayaklanması: Kız bacağını komple bıraksın mı?
Yayınlanma:
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, ciddi sakatlığı olmasına rağmen CEV Kup maçında ilk 6'da sahaya çıktı. 2 bacağı da sargılı halde oynatılması sosyal medyada adeta ayaklanmaya yol açtı. Bir taraftar, "Kız bacağını komple bıraksın diye mi uğraşıyorsunuz" diye yazdı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası Play-Off Turu birinci maçında Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla İstanbul'da karşılaştı. Maç başlarken kaptan İlkin Aydın'ı 2 bacağı da sargılı halde ilk 6'da görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bunun nedeni de sakatlığıydı.

SABAH SAKATLIĞI AÇIKLANMIŞTI

Galatasaray Kulübü dün sabah İlkin Aydın'ın sakatlığını şu açıklamayla duyurmuştu:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızın Kaptanı İlkin Aydın’ın yapılan kontrollerinde, sol quadriceps kasında 2,5 cm kanama ve sağ adductor magnus tendonunda minimal yırtık tespit edilmiştir.
Kaptanımızın tedavisine başlanmış olup, Allianz MTV Stuttgart karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacaktır.
İlkin Aydın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

AKŞAM MAÇA ÇIKTI

Ancak İlkin Aydın 2 bacağı da sargılı halde akşam maça çıktı.

whatsapp-image-2026-01-28-at-09-49-46-1.jpeg

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçta Galatasaray, Almanya’nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yenmeyi başardı.
Setler 25-12, 21-25, 25-16 ve 25-10 sonuçlandı.

whatsapp-image-2026-01-28-at-09-49-46.jpeg

Sakat sakat mücadele eden İlkin Aydın, buna rağmen 11 sayı yaptı.


Galatasaray'ın en skorer oyuncusu 21 sayıyla Kaja Grobelna olurken, Alexia Carutasu 16 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

whatsapp-image-2026-01-28-at-09-48-51.jpeg

İlkin Aydın'ın bu halde oynatılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

whatsapp-image-2026-01-28-at-09-48-50.jpeg

Bir paylaşımcı, "Kız bacağını komple bıraksın diye mi uğraşıyorsunuz" diye yazdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

