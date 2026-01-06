Iğdır FK bombayı patlattı: Brezilyalı transferini resmen açıkladı

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 30 puanla 7. sırada play off hattında bitiren Iğdır FK, ikinci yarıya daha güçlü girmek için flaş bir transfere imza attı.

Süper Lig'i bırakıp Iğdır'a gitti

Iğdır FK, Bulgaristan 1. Lig ekiplerinden Levski Sofya’da forma giyen Wenderson Tsunami’yi renklerine bağladı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Iğdır FK’den yapılan açıklamada, Brezilyalı 30 yaşındaki sol bek oyuncusu Tsunami’nin transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Levski Sofya forması giyen Wenderson Tsunami ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Wenderson Tsunami’ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."