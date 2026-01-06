Icardi'den duygusal sözler: "Erden abi" diyerek paylaştı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, cezaevinde bulunan sarı kırmızılı kulübün eski yöneticisi Erden Timur'la ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, cezaevinde tutuklu bulunan sarı kırmızılı kulübün eski yöneticisi Erden Timur'u unutmadı ve duygusal bir paylaşımla seslendi.
Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 26 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Dursun Özbek Erden Timur sessizliğini bozdu: Cezaevinde ne konuştuğunu açıkladıDursun Özbek Erden Timur sessizliğini bozdu: Cezaevinde ne konuştuğunu açıkladı

Daha sonra doyası ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılan Galatasaray Sportif A.Ş. eski Başkanvekili Erden Timur, 29 Aralık'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"BEN HER ZAMAN YANINDAYIM ERDEN ABİ"

Mauro Icardi, Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u Gaziantep Stadyumu'nda 4-1 yendikleri maçın ardından Erden Timur'la ilgili paylaşımda bulundu.

whatsapp-image-2026-01-06-at-13-06-21.jpeg

Erden Timur'la olan kupalı fotoğrafını paylaşan Icardi, altına da Türkçe şunları yazdı:
"Ben her zaman sizin ve ailenizin yanındayım, Erden abi"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

