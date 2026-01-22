Icardi gelişmesi: Menajeri havalimanından paylaştı

Galatasaray’da gündem Icardi! Sarı Kırmızılılarda belirsizlik son bulacak!

Galatasaray, Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile sözleşme yenileme görüşmelerine resmen başladı.

Mayıs 2026’da kontratı sona erecek olan golcü oyuncunun geleceği merak edilirken, kulüp yönetimi yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR! HAVALİMANINDAN PAYLAŞTI

Icardi’nin menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’a geldiğini duyurdu. Uçaktan çektiği fotoğrafla Türkiye’ye inişini açıklayan Pino’nun gelişi, Galatasaray cephesinde kritik görüşmelerin başlayacağı anlamına geliyor.

BELİRSİZLİK SON BULACAK

Son dönemde Pino’nun yaptığı peş peşe açıklamalar, Galatasaray yönetiminde rahatsızlık yaratmıştı. Bu nedenle İstanbul’daki görüşmelerin, hem mevcut anlaşmazlıkları gidermesi hem de yeni kontratın şartlarını netleştirmesi bekleniyor.

TARAFTAR SONUÇ BEKLİYOR

Galatasaray taraftarı, takımın en önemli gol silahı olan Icardi’nin sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Bu sezon attığı kritik gollerle takımın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’deki performansına büyük katkı sağlayan Arjantinli yıldızın geleceği, kulübün öncelikli gündem maddesi haline geldi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Elio Pino’nun İstanbul’daki temaslarının ardından Galatasaray yönetiminin resmi açıklama yapması bekleniyor. Görüşmelerin seyrine göre Icardi’nin geleceği netlik kazanacak ve Sarı - Kırmızılıların transfer planlaması da buna göre şekillenecek.