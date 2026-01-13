Icardi Fethiye'de penaltıyı kaçırdı: Tekrarlanınca yine kaçırdı
Fethiyespor'a konuk olan Galatasaray'da Icardi penaltıyı kaçırdı. VAR incelemesi sonrası penaltı tekrarlanırken Icardi yine kaçırdı.
Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşıyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede sürpriz bir olay yaşandı
MAURO ICARDI PENALTIYI KAÇIRDI
Sarı-kırmızılılar, 36. dakikada elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, penaltıdan yararlanamadı.
PENALTI TEKRARLANDI YİNE KAÇTI
Ancak VAR incelemesiyle kaleci Arda'nın erken adım attığı tespit edilerek penaltının tekrarlanmasına karar verildi. Yeniden topun başına geçen Mauro Icardi yine aynı köşeye vurdu ve yine Arda kurtardı.
ARDA ÜNYAY SAKATLANDI
Galatasaray'da bir kötü haber de Arda Ünyay'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Ünyay, 9. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Abdülkerim Bardakçı dahil oldu.