Icardi Fethiye'de penaltıyı kaçırdı: Tekrarlanınca yine kaçırdı

Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşıyor. Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede sürpriz bir olay yaşandı

MAURO ICARDI PENALTIYI KAÇIRDI

Sarı-kırmızılılar, 36. dakikada elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Mauro Icardi, penaltıdan yararlanamadı.

PENALTI TEKRARLANDI YİNE KAÇTI

Ancak VAR incelemesiyle kaleci Arda'nın erken adım attığı tespit edilerek penaltının tekrarlanmasına karar verildi. Yeniden topun başına geçen Mauro Icardi yine aynı köşeye vurdu ve yine Arda kurtardı.

ARDA ÜNYAY SAKATLANDI

Galatasaray'da bir kötü haber de Arda Ünyay'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Ünyay, 9. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Abdülkerim Bardakçı dahil oldu.