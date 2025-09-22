İbrahim Üzülmez iddialı başladı: Kimsenin şüphesi olmasın

Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez, kente gelerek görevine başladı.

Üzülmez, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda kulüp yönetimi ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Üzülmez, uzun bir yolculuğun ardından Iğdır'a geldiklerini belirterek, "Tabi hedeflerimiz var. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizi bu göreve layık gördü, bizi bu göreve getirdi. Bizim de sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımız doğrultusunda elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de camiamız için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, yapacak çok işlerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beklentiler var, beklentilere cevap verebilmek için herkesin desteğine ihtiyacım var. Taraftarımızın yanımızda olması en büyük dileğimiz. Uzun zamandır çok fedakarlık yapan bir başkanımız var. Ben böyle zorluğu da seven bir yapım olduğu için bu takımla beraber bazı şeyleri başaracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çok kolay olmayacaktır, çünkü bu lig kolay bir lig değil, zor bir lig ama bu zorlukların üstesinden gelebilecek potansiyelimiz de var."

Üzülmez, daha sonra kulüp tesislerine geçerek futbolcular ve yönetimle tanıştı.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor ile 23 Eylül Salı günü oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren takımın başına geçen Üzülmez, ilk antrenmanını yaptı.

İbrahim Üzülmez Iğdır FK'nın başına geçti