Hull City, Acun Ilıcalı’nın yönetiminde adım adım Premier Lig’e ilerliyor. Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü son haftalardaki form grafiği ve güçlü kadrosuyla İngiltere futbolunun zirvesine çıkma yolunda en kritik virajlardan birine girdi.

TARİHİ ZAFER 3 GOLLE GELDİ

İngiltere Championship’in 28. haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Preston North End’i 3-0 mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı. Deepdale Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City, rakibine üstün bir futbol sergiledi.

33. dakikada Liam Millar takımını öne geçirdi.

45. dakikada Akin Famewo kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

49. dakikada Oliver McBurnie skoru 3-0’a getirerek galibiyeti perçinledi.

HULL CITY 47 PUANLA 4. SIRAYA ÇIKTI

Bu sonuçla Hull City puanını 47’ye yükseltti ve ligde 4. sıraya çıktı. İkinci sıradaki Ipswich Town ile arasındaki fark ise sadece 3 puana indi. Bu tablo, Hull City’nin Premier Lig hedefinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Preston ise 43 puanla 7. sırada kaldı.

ACUN ILICALI ETKİSİ

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, İngiltere futbolunda ses getiren yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Hull City’nin son dönemdeki yükselişi, hem taraftarlar hem de İngiliz basını tarafından medyada geniş yer buldu.

İngiliz basını Acun Ilıcalı'nın ekibinin disiplinli oyun anlayışı ve kadro derinliğini, Premier Lig yolunda en büyük avantaj olarak değerlendirdi.

RAKİP SWENSEA

Hull City, bir sonraki hafta sahasında Swansea City’yi ağırlayacak. Bu karşılaşma, Premier Lig yolunda önemli bir dönemeç olacak. Preston ise Middlesbrough deplasmanında sahne alacak ve yarışa yeniden dahil olmayı hedefleyecek.