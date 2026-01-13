Honduras'ta doğdu Manisalı oldu

Manisa FK, Orta Amerika ülkesi olan Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Vargas, Finlandiya'nın SJK Seinajoki takımında forma giyiyordu.

Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hoş geldin Alenis Vargas

Manisa Futbol Kulübümüz, 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır.

Alenis Vargas’a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz."

KANATLARDA OYNUYOR

Daha önce ABD'de Sporting Kansas City'de oynayan Alenis Vargas, geçen yıl Finlandiya'nın SJK Seinajoki takımına transfer oldu.

Finlandiya'da 28 maçta 5 gol atan Vargas, Honduras Milli Takımı'nda da yer alıyor.

Vargas'ın iki kanatta da forma giyebildiği belirtildi.