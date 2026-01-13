Honduras'ta doğdu Manisalı oldu

Honduras'ta doğdu Manisalı oldu
Yayınlanma:
Manisa FK, Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kadrosuna kattı.

Manisa FK, Orta Amerika ülkesi olan Honduraslı futbolcu Alenis Vargas'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Vargas, Finlandiya'nın SJK Seinajoki takımında forma giyiyordu.
Manisa FK'dan yapılan açıklama şöyle:
"Hoş geldin Alenis Vargas
Manisa Futbol Kulübümüz, 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır.
Alenis Vargas’a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz."

KANATLARDA OYNUYOR

Daha önce ABD'de Sporting Kansas City'de oynayan Alenis Vargas, geçen yıl Finlandiya'nın SJK Seinajoki takımına transfer oldu.

1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar

Finlandiya'da 28 maçta 5 gol atan Vargas, Honduras Milli Takımı'nda da yer alıyor.
Vargas'ın iki kanatta da forma giyebildiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Spor
Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi
Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi
Hacıosmanoğlu ile ilgili flaş iddia: Şampiyon olmaması için elinden geleni yapıyor
Hacıosmanoğlu ile ilgili flaş iddia: Şampiyon olmaması için elinden geleni yapıyor
Guendouzi karateci çıktı
Guendouzi karateci çıktı