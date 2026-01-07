1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar

1. Lig'de yılın transfer bombası: 4 yıl Aston Villa'da forma giyen oyuncuyu aldılar
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de yılın transfer bombasını Iğdır FK patlattı. Kariyerinde 4 yıl Aston Villa'da forma giyen orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları son hızla sürerken, yılın transfer bombasını Iğdır FK patlattı.
Ligin ilk yarısını 30 puanla 7. sırada kapatan, gelecek sezon için Süper Lig'i hedefleyen Iğdır FK, kariyerinde 4 yıl Aston Villa geçmişi bulunan orta saha oyuncusu Leandro Bacuna'yı transfer ettiğini açıkladı.

Iğdır FK bombayı patlattı: Brezilyalı transferini resmen açıkladıIğdır FK bombayı patlattı: Brezilyalı transferini resmen açıkladı

Bacuna, Cardiff Cit, Reading, Groningen gibi takımlarda da oynadı. 34 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında Bandırmaspor forması giymiş, 19 maçta 6 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

whatsapp-image-2026-01-07-at-11-53-58.jpeg

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen Leandro Bacuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Leandro Bacuna’ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG'DEN DE TRANSFER YAPMIŞTI

Transferin hareketli takımı Iğdır FK, Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'ten de Atakan Çankaya'yı açıklamıştı.
27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

