Hikmet Karaman'ın gözdesiydi: Süper Lig'i bıraktı zor durumdaki eski takımına gitti

Yayınlanma:
Süper Lig takımı Kayserispor forması giyen Arif Kocaman, TFF 1. Lig'de zor durumdaki eski takımı Sakaryaspor'a gitti.

Süper Lig takımı Kayserispor'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.
Kayserispor, 4 yıl önce teknik direktör Hikmet Karaman'ın görevde olduğu dönemde Sakaryaspor'dan Arif Kocaman'ı transfer etti.
Karaman'ın gözdesi olarak takıma katılan genç futbolcu, bekleneni veremedi. Ancak Karaman'ın ayrılmasından sonra da takımda kaldı.

Arif Kocaman, bu sezon da Kayserispor'un sadece 6 maçında forma giyebildi.
22 yaşındaki oyuncu ile sonunda yolların ayrılmasına karar verildi.

SAKARYASPOR'U TERCİH ETTİ

Kayserispor'la 2028'e kadar sözleşmesi olan Arif Kocaman'ın tercihi Sakaryaspor oldu. Anlaşmaya göre Arif Kocaman, sezon sonuna kadar Sakaryaspor'da kiralık olarak oynayacak.

Hakan Kutlu başlar başlamaz yolladı 2. Lig takımına imza attıHakan Kutlu başlar başlamaz yolladı 2. Lig takımına imza attı

Arif, futbola Sakaryaspor'da başlamış, A takımda da forma giymişti.
Sakaryaspor TFF 1. Lig'de 23 puanla düşme hattı olan 17. sırada bulunuyor.
Yeşil siyahlı takımın başına ligin devre arasında teknik direktör Hakan Kutlu getirilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

