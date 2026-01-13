Hakan Kutlu başlar başlamaz yolladı 2. Lig takımına imza attı

TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor'un devre arasında teknik direktörlüğüne getirilen Hakan Kutlu'nun raporu doğrultusunda 25 yaşındaki defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la yollar ayrıldı.

Sezon başında takıma katılan 25 yaşındaki oyuncu, Sakaryaspor formasını sadece 3 maçta giyebildi.

Sakaryaspor Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Futbolcumuz Oğuzhan Açıl ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

MUŞSPOR'A İMZA ATTI

Oğuzhan Açıl, Sakaryaspor'dan ayrılır ayrılmaz TFF 2. Lig takımı Muşspor'a imza attı.

Muşspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ailemize Hoş Geldin

Kulübümüz, Sakaryaspor’dan defans oyuncusu Oğuzhan Açıl ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz."