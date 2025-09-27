Hepsi soyunup vücudunu gösterdi: Önemli sınavı verdiler

Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonasına katılan sporcular 50 sıklette vücutlarını sergiledi. Uzun süreli antrenman temposu ve zorlu beslenme programları ile bugüne hazırlanan sporcular arasından milli takım için seçmeler de yapıldı. Şampiyona bitiminde konuşan Federasyon Başkanı Girgin, "Sporcular bugün önemli sınavı verdiler" dedi.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı kapsamında hem Türkiye Şampiyonası hem de milli takım seçmeleri gerçekleştirildi.

Kadın ve erkeklerde hem Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri tamamlandı.

HEPSİ SOYUNUP VÜCUDUNU GÖSTERDİ

Şampiyonada 50 sıklette ilk 6'ya giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Federasyon başkanı Koray Girgin, kazanılan her madalyanın Türk sporunun yükselişinin simgesi olduğunu vurguladı. Girgin, federasyonun kurumsal yapısının güçlenmesi için bir takım adımlar attıklarını söyledi.

"ÖNEMLİ SINAVI VERDİLER"

Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olduklarını anımsatan Girgin, yaptığı konuşmada, sporcuların özverileriyle hazırlanıp önemli bir sınav verdiğini söyledi.

Girgin'in konuşması şu şekilde

"Buradan seçilecek arkadaşlar 13-17 Kasım'da İspanya'daki Fitness Dünya Şampiyonası'na, 27 Kasım-1 Aralık tarihlerinde de Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacak. Ayrıca Türkiye Şampiyonası bittikten sonra burada Uluslararası IFBB Mr Univerde yarışmasını düzenleyeceğiz. Buraya da yurt dışından farklı katılımcılar gelecek."

"Çok yakında kısmet olursa camiamızın hizmetine sunacağız. Eğitim alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Uluslararası akreditasyona sahip kurumlar ve protokoller imzaladık. Hakemlerimize yönelik özel çevrim içi seminerler düzenledik. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği projeleri için resmi başvurumuzu tamamladık. Organizasyon bakımından aktif bir dönem geçirdik. Uzun süredir yer almadığımız Balkan Şampiyonası'na yeniden iştirak ettik."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

