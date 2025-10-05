Halil Umut Meler Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı

Halil Umut Meler Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe maçında ev sahibinde Holse'nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler devre arasında iptalin nedenini açıkladı.

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oldu.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Saat 20.00'de başlayan mücadelenin 36. dakikasında Samsunspor’un Carlo Holse ile attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın yan hakemi pozisyona ofsayt nedeniyle bayrak kaldırdı ve Holse'nin attığı gol VAR tarafından incelendi.

Fenerbahçe'ye kötü haber: Cezalı duruma düştüFenerbahçe'ye kötü haber: Cezalı duruma düştü

Pozisyonda topun Asensio’nun eline temas ettiği şüphesiyle VAR devreye girdi.

İncelemenin ardından VAR, hakem Halil Umut Meler’i monitöre çağırdı.

Görüntüleri dikkatle izleyen Meler, pozisyonda elle oynama tespit etmedi.

Kararını oyunculara açıklayan deneyimli hakem, oyunun endirekt serbest vuruşla devam etmesine hükmetti.

NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

beIN Sports'un haberine göre; Hakem Halil Umut Meler, Samsunspor'un attığı golü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini soyunma odasında oyunculara açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

