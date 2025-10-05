Fenerbahçe'ye kötü haber: Cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'a konuk oluyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın 50. dakikasında Fenerbahçe'de Milan Skriniar, kırmızı beyazlıların hücum oyuncusu Musaba'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Burak Yılmaz: Daha fazla da atabilirdik

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Skriniar, cezalı duruma düştü ve Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.