Hakan ve Kenan İtalya'yı karıştırdı

Serie A’nın 4. haftasında oynanan Juventus–Inter derbisi, yalnızca İtalya’da değil Türkiye’de de büyük heyecan yarattı.

Torino’da oynanan dev mücadeleye milli yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu damga vurdu. İki oyuncu da fileleri havalandırarak derbinin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

GOLLER ART ARDA

Juventus, karşılaşmaya hızlı başladı ve 14. dakikada Lloyd Kelly’nin golüyle 1-0 öne geçti. Inter’in cevabı ise 30. dakikada geldi. Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi.

Ancak bu denge uzun sürmedi. Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, 38. dakikada sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi.

MİLLİ GURUR

Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun performansı, Türk futbolseverler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Özellikle Kenan’ın üst üste ikinci maçında gol atması, genç oyuncunun form grafiğini gözler önüne serdi. Hakan ise Inter’in oyun kurucu rolünde etkili performansını golle süsleyerek takımına nefes aldırdı.

Juventus’un 4-3’lük üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma, hem puan tablosunu hem de sezonun gidişatını etkileyen kritik bir mücadele oldu. Milli oyuncularımızın bu seviyedeki katkısı, Avrupa futbolunda Türk izinin giderek güçlendiğini bir kez daha gösterdi.