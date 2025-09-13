Hakan ve Kenan İtalya'yı karıştırdı

Hakan ve Kenan İtalya'yı karıştırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gündem oldu.

Serie A’nın 4. haftasında oynanan Juventus–Inter derbisi, yalnızca İtalya’da değil Türkiye’de de büyük heyecan yarattı.
Torino’da oynanan dev mücadeleye milli yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu damga vurdu. İki oyuncu da fileleri havalandırarak derbinin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

GOLLER ART ARDA

Juventus, karşılaşmaya hızlı başladı ve 14. dakikada Lloyd Kelly’nin golüyle 1-0 öne geçti. Inter’in cevabı ise 30. dakikada geldi. Hakan Çalhanoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi.

Arda Güler Milli maçı çabuk unuttuArda Güler Milli maçı çabuk unuttu

Ancak bu denge uzun sürmedi. Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, 38. dakikada sahneye çıkarak takımını yeniden öne geçirdi.

MİLLİ GURUR

Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun performansı, Türk futbolseverler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Özellikle Kenan’ın üst üste ikinci maçında gol atması, genç oyuncunun form grafiğini gözler önüne serdi. Hakan ise Inter’in oyun kurucu rolünde etkili performansını golle süsleyerek takımına nefes aldırdı.

Juventus’un 4-3’lük üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşma, hem puan tablosunu hem de sezonun gidişatını etkileyen kritik bir mücadele oldu. Milli oyuncularımızın bu seviyedeki katkısı, Avrupa futbolunda Türk izinin giderek güçlendiğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Buse Naz Çakıroğlu finalde: Dünya şampiyonluğu geliyor
Buse Naz Çakıroğlu finalde: Dünya şampiyonluğu geliyor
Okan Buruk: En büyük korkumdu
Okan Buruk: En büyük korkumdu
Reis hatasını kabul etti
Reis hatasını kabul etti