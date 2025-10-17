Hakan Safi: Yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz

Hakan Safi: Yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz
Yayınlanma:
Değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde dünya rekoru kıran Şahika Ercümen'e bir tebrik de Hakan Safi'den geldi.

Fenerbahçe eski yöneticisi ve Safiport Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştiren milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti.

Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdıŞahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı

"YANINDA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Şahika'nın dünya rekorunu geliştirerek kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Hakan Safi, "Milli sporcumuz Şahika Ercümen'in 107 metrelik dalışla dünya rekorunu geliştirmesi hepimizi gururlandırdı. Cesareti, disiplini ve kararlılığıyla ilham veren Şahika'nın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

fdslgvofdd-001.jpg

GAZZE İÇİN 107 METREYE DALDI

Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla rekor denemesini yapan Şahika, 107 metreye dalarak hedefini gerçekleştirmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

