Hakan Çalhanoğlu: Bunları kulağımıza asmıyoruz

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye, deplasmanda Gürcistan’ı 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elemelere galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, “Turnuvaya iyi başlamak her zaman önemlidir. İlk maçı güzel atlattığımız için çok mutluyuz. 3 puan bizim için çok önemliydi. Skor daha farklı olabilirdi. Kırmızı kart yedikten sonra biraz zorlandık. Ama önemli olan mücadele etmekti. O yüzden mutluyuz. Konya’ya galibiyetle gidip, önümüzdeki maça bakacağız” şeklinde konuştu.

‘CAMİADAN ZİYADE ÖNCE BAYRAĞI DÜŞÜNMEK LAZIM’

Karşılaşma öncesinde oyuncular arasında gerginlik olup olmadığı hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, “Maalesef dışardan gelen huzursuzluklar oluyor ama biz bunları kulağımıza asmıyoruz. Siz kendiniz de görüyorsunuz hepsi pırıl pırıl, iyi karakterli oyuncular. Camiadan ziyade önce bayrağı düşünmek lazım. Burası milli takım. Herkes gereken mücadeleyi veriyor. Maçta da gördünüz herkes birbirine sarıldı. Hiçbir sıkıntımız yok. Takım ortamımız çok güzel” diye konuştu.

Milli takımın daha önce Konya’da Fransa’yı mağlup etmesi ve İzlanda galibiyetiyle Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemesi hatırlatılan Hakan, “İnşallah aynı maçlar, aynı galibiyetler yine nasip olur. İspanya iyi bir takım, zor bir rakip. Konya’da taraftarımızla beraber elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En önemlisi iyi bir dinlenmek. Çünkü daha sezonun başındayız. Yorgunluklar oluyor. Tempoya alışmamız gerekiyor. 2 günümüz var. İyi dinlenip, hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİM RÜŞTÜ AĞABEYİN REKORUNU KURMAK’

Mili takımda en çok forma giyen isim olma hayali kurup, kurmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Hakan Çalhanoğlu, “Tabii ki hayal kuruyorum. Burada yıllardır forma giydiğim, paylaştığım ağabeylerim var. Bugün Hakan ağabey (Balta) ile konuşuyordum. Beraber oynadık, bugün hocalığımızı yapıyor Montella ile beraber. İnşallah 100’e yaklaşacağım. Çok mutluyum. Tabii ki hedefim daha fazla maç yapmak, Rüştü ağabeyin rekorunu kırmak. Çünkü ben hayal kuran bir futbolcuyum. Ama en önemlisi sakatlıksız, belasız sezonu geçirmek. Nasipse olacak” diye konuştu.

‘KONYA’DA GÜZEL BİR ATMOSFER OLACAK’

Konya halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığına dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Konya halkı bildiğiniz gibi bizi her zaman destekleyen bir şehir. Eminim bizi yalnız bırakmayacaklar. Orada güzel bir atmosfer olacak. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”