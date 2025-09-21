Hakan Bilal Kutlualp derdini açıkladı

Hakan Bilal Kutlualp derdini açıkladı
Hakan Bilal Kutlualp, ''Ben Fenerbahçe’de kasiyer olmayı bile kabul ederim. Ne uygun görülürse o görevde olurum. Benim derdim Fenerbahçe'' dedi.

Seçime kısa bir süre kalan Fenerbahçe Başkan adaylığından Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp, genel kurulda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu akşamdan itibaren tek yumruk olacaklarını söyleyen Hakan Bilal Kutlualp, “Kaybeden kesinlikle üzülmesin, bu Fenerbahçe içindir. Seçimden hemen Kasımpaşa maçını izlemeye gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin mutlaka şampiyon olması lazım.

Sadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la bizSadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la biz

Yapıyla uğraşmak tek kişinin yapacağı iş değil. Bir Fenerbahçeli başka Fenerbahçeliyi üzmemeli. Bu akşamdan itibaren tek yumruk olacağız. En büyük görev kongre üyelerinindir. Fenerbahçe için en doğrusu neyse onu düşünerek oy kullanıyorlar. Bu akşamdan itibaren de seçim sonuçlarına saygı duyacaklar” ifadelerini kullandı.

''BENİM DERDİM FENERBAHÇE''

Derdinin Fenerbahçe’nin başarısı olduğuna değinen Kutlualp, “Ben Fenerbahçe’de kasiyer olmayı bile kabul ederim. Ne uygun görülürse o görevde olurum. Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa arkasındaki şampiyonluğu yakalayamayız yoksa bu aradaki fark katlayarak artmaya başlar. O yüzden bu talepte bulunduk. Bu camia bu kadar uzun süre kupasızlığa katlanamaz. Benim derdim Fenerbahçe” dedi.

‘KONGRENİN TERCİHİNİ KİMSE ÖNGÖREMEZ’

Seçim sonucunu tahmin etmenin zorluğundan bahseden Hakan Bilal Kutlualp, “Fenerbahçe taraftarını temsil eden kongrenin tercihini kimse öngöremez. Ben anketlere inanmadım. En doğru anket seçim sonucudur. Son ana kadar kongre üyesi arayıp tercihlerini değiştirmesi için aramadık. En doğru kararı kongre verecektir” şeklinde konuştu.

Hakan Bilal Kutlualp sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“İlk icraat, eğer Sadettin bey seçilirse tüm kulübün içindeki Galatasaraylıları göndersin.”

