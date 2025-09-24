Hacıosmanoğlu'na Atatürklü forma

Yayınlanma:
İzmir ekibi Altay'da Başkan Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyeleri TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme sonrası Hacıosmanoğlu'na Atatürklü Altay forması hediye edildi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'ın yeni teknik patronu Yusuf Şimşek, pazar günü evlerinde oynayacakları Eskişehirspor maçını kazanarak göreve iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyledi. Altay'a döndüğü için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Altay gibi köklü bir kulüp söz konusu olunca, bulunduğu ligin ve sıranın önemi yoktur. Mazisiyle başta gelen kulüplerden biri. Bu köklü kulübe tekrar geldiğim ve yardımcı olabileceğim için heyecanlıyım" dedi.

Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla mücadele eden Altay'da takıma teknik direktörlüğün yanı sıra abilik de yapacağını ifade eden teknik patron Şimşek, "Kadronun yüzde 80'ini tanıyorum. Takımdaki arkadaşlarımıza hem hocalık hem de abilik yaparak istediğimiz sonuçları almak için çalışacağız. İlk maçımızda bizim gibi Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'a karşı olacak. O maçı kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.

BUCASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EKİBE KATILDI

2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Evrensel Heper, 3'üncü Lig'deki Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'in ekibinde yer aldı. Heper'in siyah-beyazlı kulüpte atletik performans antrenörü olarak çalışacağı açıklandı. Teknik heyette Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör, Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olarak çalışacak.

TFF BAŞKANINA ZİYARET

Altay'da Başkan Sinan Kanlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ziyarette yönetim kurulu üyelerimiz ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Şahin de hazır bulundu. Altay'ın orta ve uzun vade projelerinden bahseden Başkanımız Sinan Kanlı'ya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Altay ve yönetim kurulumuz için yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulundu" denildi.

altay.jpeg
Sinan Kanlı'dan Hacıosmanoğlu'na anlamlı hediye

Görüşme sonrasında Altay'dan Hacıosmanoğlu'na Atatürklü forma hediye edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

