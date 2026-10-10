Güzeller güzeli Meryem'in annesi bakın nereli çıktı! "İnsanlar çok şaşırıyor" deyip anlattı

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20 yaşındaki libero, fotoğrafının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi. Paylaşımı bir arkadaşıyla tavuk pilav yerken yaptığını belirten Meryem, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" dedi.