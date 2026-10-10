Güzeller güzeli Meryem'in annesi bakın nereli çıktı! "İnsanlar çok şaşırıyor" deyip anlattı
Paylaştığı fotoğrafla dünya çapında viral olan Bodrumsporlu 20 yaşındaki voleybolcu Meryem Cabbaroğlu'nun ailesine ilişkin detaylar dikkat çekti. Genç sporcunun annesi bakın nereli çıktı!
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen Meryem Cabbaroğlu, 3 Ekim'de Karşıyaka maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Takım formasıyla verdiği poz kısa sürede Türkiye'de ve dünya genelinde çok sayıda hesap tarafından paylaşıldı.
20 yaşındaki libero, fotoğrafının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi. Paylaşımı bir arkadaşıyla tavuk pilav yerken yaptığını belirten Meryem, "Böyle bir şeyi beklemiyordum, şaşırdım. Sosyal medyada her şey bir anda yayılabiliyor. İyi ve kötü yorumlar da gelebiliyor. O yüzden okumamaya ve bakmamaya çalıştım. Ailem ve arkadaşlarımdan atanlar oldu. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu" dedi.
Ailesinin kökenlerinden de bahseden Meryem, annesinin Rus, babasının Yozgatlı olduğunu açıkladı. Ankara'da doğup büyüdüğünü söyleyen genç voleybolcu, "Bunu söylediğimde genelde insanlar şaşırıyor. Annem Rus, babam Yozgatlı. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Kendimi Ankaralı hissediyorum diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Voleybola Ankara'da başlayan Meryem, önceliğinin Bodrumspor'da sakatlıklardan uzak, başarılı bir sezon geçirmek olduğunu belirtti. Uzun vadeli hedeflerden önce adım adım ilerlemek istediğini söyleyen genç sporcu, en büyük hayallerinden birinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu dile getirdi.
Milli takım oyuncularını örnek aldığını belirten Meryem, Türk kadın sporcuların uluslararası başarılarıyla gençlere ilham verdiğini söyledi. "Her sporcunun hayali milli takım formasını taşımak" diyen Cabbaroğlu, voleyboldan boksa, yüzmeden okçuluğa kadar farklı branşlarda başarı kazanan kadınların genç kızlara cesaret verdiğini vurguladı. Meryem, genç sporcuların önceliklerinden birinin de kendilerinden sonra gelen nesillere iyi örnek olmak olduğunu ifade etti.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Antrenörü Adnan Kıstak ise yeni sezon için genç ve dinamik bir kadro kurduklarını belirtti. Takıma 10 yeni oyuncunun katıldığını ve yaş ortalamasının 21'e düştüğünü açıklayan Kıstak, bu yapılanmanın gelecek yıllar için önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Sezonun ilk maçında sahalarında Karşıyaka'ya yenildiklerini hatırlatan Kıstak, yeni oyuncuların birbirine alışmasıyla takımın birkaç hafta içinde daha iyi bir seviyeye ulaşmasını beklediğini dile getirdi. (DHA)