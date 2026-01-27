Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Manchester City'e konuk olacak.

28 Ocak Çarşamba (yarın) Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''KENDİ PUANIMIZA BAKACAĞIZ''

Maçı kazanmak istediklerini belirten Guardiola, "Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız." dedi.

"Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?" sorusuna ise "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz." yanıtını verdi.

''TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN FUTBOLCULARI İZLEDİM''

Konuşmasını sürdüren Guardiola, "Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız." ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın diğer sözleri şu şekilde: