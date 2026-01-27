Guardiola'dan Galatasaray açıklaması: Bunu isterim
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Manchester City'e konuk olacak.
28 Ocak Çarşamba (yarın) Etihad Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
''KENDİ PUANIMIZA BAKACAĞIZ''
Maçı kazanmak istediklerini belirten Guardiola, "Biz kendi puanımıza bakacağız. Galatasaray karşısında maçı kazanmak istiyoruz. Ona odaklanacağız." dedi.
"Birkaç hafta önce Erling Haaland yorgun dediniz, şu anda hazır mı?" sorusuna ise "Görüşmedim, bilmiyorum. Göreceğiz." yanıtını verdi.
''TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN FUTBOLCULARI İZLEDİM''
Konuşmasını sürdüren Guardiola, "Türkiye'deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var, bakacağız." ifadelerini kullandı.
Guardiola'nın diğer sözleri şu şekilde:
- Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum.
- Takım, daha iyi oynamalı ve daha fazla fırsat yaratmalı, Haaland da gol atacaktır.
- Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok.
- İlk 8'de bitirmek istiyoruz. Çok zor bir maç. Her oyun çok zor.
- Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var. Galatasaray'a çok büyük saygı duyuyoruz.