Göztepe Alanyaspor'a hazırlanıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alan oyun oynayan sarı-kırmızılar, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Ligde namağlup üç takımdan birisi olan Göztepe, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

İzmir ekibi, 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Alanyaspor ise oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 10 puanla 9. sırada bulunuyor.