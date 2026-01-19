Göztepe 3 golle kazandı

Göztepe, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla yendi.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada sağ kanatta Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına gelen topa, savunmada konuk ekipten Papanikolaou dokundu. Ceza sahasında Juan'ın gelişine vuruşunda seken top, sağ tarafta Miroshi'ye geldi. Miroshi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0
50. dakikada Çaykur Rizespor'da Olawoyin'ın pasını karşılayan Augusto'nun şutunda top, az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da Laci, skoru dengeledi: 1-1
63. dakikada sol kanatta Juan ile Olaitan'ın verkaçında topla buluşan Arda Okan Kurtulan, gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Topla buluşan Olawoyin'in ceza sahasının soluna gönderdiği topu karşılayan Mihaila, Göztepe kalecisi Lis'i çalımladı. Ancak Göztepe savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
78. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kontrol ettiği topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
82. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın ceza sahasına gönderdiği top, Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'ın dokunuşuyla penaltı noktasına geldi. Jeferson'un şutunda top kaleciden döndü, topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1
Karşılaşma, ev sahibi Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

DETAYLAR

  • Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
  • Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Ceyhun Sesigüzel
  • Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Cherni (Dk.89 Allan), Miroshi (Dk. 69 Rhaldney) (Dk.90+7 Uğur Kaan Yıldız), Dennis, Olaitan (Dk.69 Efkan Beikiroğlu), Janderson (Dk.69 Jeferson), Juan (Dk.85 Guilherme)
  • Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Dk.84 Halil Dervişoğlu), Alikulov (Dk.75 Mihaila), Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk.69 Mithat Pala), Olawoyin (Dk.84 Zeqiri), Papanikolaou (Dk.71 Taylan Antalyalı), Laci, Augusto, Sowe
  • Goller: Dk. 39 Miroshi, Dk. 63 Arda Okan Kurtulan, Dk. 82 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 60 Laci (Çaykur Rizespor)
  • Sarı kartlar: Dk. 45 Bokele, Dk. 62 Janderson, Dk. 67 Heliton (Göztepe), Dk. 43 Augusto (Çaykur Rizespor)

Kaynak:AA

