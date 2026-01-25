Gizem Örge: Hande'ye çok teşekkür ediyorum

Gizem Örge: Hande'ye çok teşekkür ediyorum
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nın yıldız voleybolcularından Gizem Örge, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendikleri maçın ardından "Öncelikle Hande'yi tebrik ediyorum" dedi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın kritik maçında Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenmeyi başardı.

Sarı lacivertli takımın yıldız oyuncuyu Gizem Örge, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe TV'de yayınlanan röportajında Hande Baladın'la ilgili konuştu.

"BU MAÇ BİZE ÇOK İYİ GELDİ"

Gizem Örge, şunları söyledi:

2024/11/08/hbfb.jpg“Öncelikle Hande’yi tebrik ediyorum. Enerjisi ve voleybolu ile oyuna çok büyük katkı sağladı. Direkt onun servisleriyle maça iyi başladık. Aynı şekilde takım enerjisi de kendine geldi. Bu maç bize çok iyi geldi. Takım arkadaşlarımın ellerine sağlık. Çok güzel maçtı.
Taraftarlar harikaydı. Onları çok seviyoruz. Destekleri bizim için çok önemli. Güzel galibiyetlerde ve başarılarda görüşmek üzere.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

