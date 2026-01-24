Derbide kazanan Fenerbahçe: Eczacıbaşı'nı yıktı geçti

Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Medicana, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin 18’inci hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit’i ağırladığı maçtan; 25-12, 25-23, 18-25, 25-22’lik setler sonunda 3-1 galip ayrıldı.
İlk sette servisten 9 sayı üreten sarı-lacivertliler 25-12’lik skorla 1-0 öne geçti.

2024/11/08/hbfb.jpg

İkinci sette geriden gelen ve son bölümde Hande Baladın ve Sude Hacımustafaoğlu ile skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Medicana, Vargas ile de seti noktaladı: 25-23
Üçüncü seti 18-25 geride tamamlayan Fenerbahçe, dördüncü sette rakibine şans tanımadı ve seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

DERBİDEN DETAYLAR

  • SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
  • HAKEMLER: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
  • FENERBAHÇE MEDİCANA: Hande, Eda, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Gizem (L), Ghani, Sude, Arelya
  • ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Aybüke (L), Dilay, Meliha, Smrek, Boden, Maglio
  • SETLER: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22
  • SÜRE: 105 dakika (21, 32, 24, 28)

Kaynak:DHA

