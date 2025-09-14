Gisdol'dan Gökhan Sazdağı açıklaması

Gisdol, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin ligin iyi takımlarından olduğunu belirterek "10 haftadır birlikte çalışıyorlar. Belli bir düzenleri var. Yedek kulübeleri de oldukça kuvvetli oradan getirebilecekleri oyuna etki edebilecek oyuncuları var." dedi.

Maçın takımı adına zor geçtiğini aktaran Gizdol, "Ama günün sonunda takımımız sahada ortaya iyi bir mücadele koydu. Seviyeyi yukarı çıkardı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı ile ilgili de konuşan Gisdol, "Sadece bir oyuncu olarak bakmamak lazım, takımın liderini, kaptanını kaybediyorsunuz ve onun seviyesinde oynayabilecek şu anda çok fazla oyuncumuz yok. Zor durum ama kulübümüzün kazandığı para var, bu rakamlara ihtiyacı vardı. Bunu kabul edeceğiz ve çözüm üreteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZTEPE CEPHESİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, beraberliğin "adil sonuç" olduğunu dile getirdi.

Maçta iki takımın da kazanmak için oynadığını anlatan Stoilov, "Ortaya çıkan sonucun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. İki takım da galibiyeti hak etmedi." diye konuştu.

Performansını beğenmediği oyunculara gerekli uyarıları yapacağını ifade eden Stoilov, sözlerini şöyle tamamladı: