Giovanni van Bronckhorst milli takımın başına geçiyor
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un teknik ekibinde yer alıyor. Hollandalı teknik adama milli takım teklifi yapıldığı bildirildi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oluyor.

Hollandalı teknik adam, 2024 yılında çalıştırdığı Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'da teknik ekibe alınmış ve yardımcı antrenör olmuştu.

Giovanni van Bronckhorst'a Endonezya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için teklif yapılacağı iddia edildi.

Van Bronckhorst'tan flaş Beşiktaş açıklaması: 43 puan geride kalmış bir takım aldımVan Bronckhorst'tan flaş Beşiktaş açıklaması: 43 puan geride kalmış bir takım aldım

Ajanssqor'daki habere göre Dünya Kupası'na katılamadığı için Patrick Kluivert'ın görevine son veren Endonezya Futbol Federasyonu'nun Milli Takım teknik direktör adayı Giovanni van Bronckhorst oldu.

LİVERPOOL İZİN VERECEK

50 yaşındaki Hollandalı hocanın teknik direktörlüğe dönmeye sıcak baktığı, Liverpool'un olası bir teklif karşısında Van Bronckhorst'a izin vereceği haberde yer aldı.

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra UEFA'da maç analisti olarak görev yapan tecrübeli teknik adam, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılarından John Heitinga'nın Ajax'a gitmesinin ardından İngiliz ekibine dahil olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

