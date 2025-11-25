Giovanni van Bronckhorst milli takımın başına geçiyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un yeni adresi belli oluyor.

Hollandalı teknik adam, 2024 yılında çalıştırdığı Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'da teknik ekibe alınmış ve yardımcı antrenör olmuştu.

Giovanni van Bronckhorst'a Endonezya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için teklif yapılacağı iddia edildi.

Ajanssqor'daki habere göre Dünya Kupası'na katılamadığı için Patrick Kluivert'ın görevine son veren Endonezya Futbol Federasyonu'nun Milli Takım teknik direktör adayı Giovanni van Bronckhorst oldu.

LİVERPOOL İZİN VERECEK

50 yaşındaki Hollandalı hocanın teknik direktörlüğe dönmeye sıcak baktığı, Liverpool'un olası bir teklif karşısında Van Bronckhorst'a izin vereceği haberde yer aldı.

Beşiktaş'taki görevinden ayrıldıktan sonra UEFA'da maç analisti olarak görev yapan tecrübeli teknik adam, Liverpool'da Arne Slot'un yardımcılarından John Heitinga'nın Ajax'a gitmesinin ardından İngiliz ekibine dahil olmuştu.