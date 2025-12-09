Gençlerbirliği'nde yeni dönem başladı

Gençlerbirliği'nde yeni dönem başladı
Yayınlanma:
Gençlerbirliği yönetiminde görev dağılımı yapıldı. Son olarak Volkan Demirel'in istifasıyla sarsılan Gençlerbirliği'nde yeni başkan da belli oldu.

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Demirel'in ayrılık nedeni olarak da kulüpte yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yaşanan gelişmeler ve Başkan Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesinin ardından kulüpte yaşanan yönetim değişikliği gösterildi.

aa-20251209-39932584-39932580-genclerbirligi-yonetiminde-gorev-dagilimi-yapildi.jpg
Haydar Arda Çakmak Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu

İŞTE GÖREV DAĞILIMI

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre 6 Aralık Cumartesi günkü olağanüstü seçimli genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Haydar Arda Çakmak: Başkan

Arif Ölmez: Başkan vekili

Ertuğrul Cem Cihan: Asbaşkan (Hukuk işlerinden sorumlu)

Seçkin Altınel: Asbaşkan (Mali işlerden sorumlu)

Gün Emre İçer: Asbaşkan (Sponsorluklardan sorumlu)

İbrahim Ethem Koşar: Asbaşkan (Kamu ve kurumsal işlerden sorumlu)

Hakan Kaynar: Genel sekreter

Berşan Kayıkcı: Genel sekreter yardımcısı

Murat Aras: Sayman

Savaş Çolakoğlu: Basın sözcüsü

Harun Erol: Futbol şube sorumlusu

Evren Han: Taraftardan sorumlu

Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu

Tolga Arslan: Stadyumdan sorumlu

Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlık işlerinden sorumlu

Abdulvahit Vardar: Sponsorluklardan sorumlu

Şener Köseoğlu: Tesis sorumlusu

Nilüfer Bircan: Amatör branş sorumlusu

Kubilay Güvenç: İstanbul temsilcisi yönetim kurulu üyesi

Kaynak:Haber Merkezi / AA

