Gençlerbirliği'nde istifa kabul edildi

Gençlerbirliği, sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ün istifasını kabul etti.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübü, sportif direktör Ali Ekber Düzgün'ün istifasının kabul edildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün'ün yürüttüğü 2025-2026 sezonu kadro planlaması ve transfer süreçlerinde alınan kararların idari, sportif ve finansal yönden hatalı bulunması sebebiyle istifası kabul edilmiştir.

Bu kapsamda kurulan transfer komitemiz, teknik ekibimizle birlikte hedeflerimize yönelik ihtiyaç duyulan transferler ile kadro planlamamız yeniden yapılandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DE GALİBİYETİ YOK

Gençlerbirliği, Süper Lig'de oynadığı 4 maçın hepsini kaybetti ve henüz galibiyet yüzü göremedi.

Sezona 2-1'lik Samsunspor yenilgisi ile başlayan Başkent ekibi, Antalyaspor'a 1-0, Gaziantep FK'ya 2-1 ve Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

