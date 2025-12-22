Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı öncesi paylaşımı şaşkınlık yarattı

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı öncesi paylaşımı şaşkınlık yarattı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maç öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

İLK YARIYI LİDER KAPATTI

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 42 yaptı ve Süper Lig'in ilk yarısını lider kapattı.

Ligde çıktığı 17 maçta 13 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY'DAN ŞAŞKINLIK YARATAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde saat 12.00'de maç önü paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı maç önü paylaşımı

Yapılan maç önü paylaşımında Kasımpaşa karşısında gol atan Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi yer aldı.

Galatasaray taraftarı, bu ilginç tesadüf sonrası paylaşımın altına yorum yağdırdı.

İşte taraftarların yaptığı bazı yorumlar:

  • Kahin misiniz?
  • Bu nasıl olabilir
  • Admin bu nasıl bir öngörü
  • Bu 8 saat önceden bilinir mi?

