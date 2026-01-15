Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia

Galatasaray'ın daha önce de girişimde bulunduğu İsveçli dünyaca ünlü voleybol yıldızı Isabella Haak için tekrar harekete geçtiği ileri sürüldü.

İtalya basınında yer alan ve ülkede gündem olan iddiaya göre sarı kırmızılı kulüp, Isabella Haak için girişimde bulundu. Haberde Conegliano takımı ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Isabella Haak için önemli bir teklif yapıldı.

VAKIFBANK'TA DA OYNAMIŞTI

1.96 boyundaki Isabella Haak, 2019-2022 yıllarında ülkemizde VakıfBank forması giymiş, daha sonra da İtalya'ya gitmişti.



Galatasaray kadın voleybol takımı için uzun süredir pasör çaprazı transferi gündeme getiriliyordu.

Şu anda dünyanın en iyi pasör çaprazlarından biri olarak gösterilen Isabella Haak'ın ve kulübünün Galatasaray'ın teklifiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadıkları belirtildi.



Isabella Haak, daha önce İtalyan basınından Il Gazzettino Treviso'nun "Son bir haftadır transferinle ilgili haberler çıkıyor. Bu seni etkiliyor mu?" sorusuna Haak, şu cevabı vermişti:

Isabella Haak: İstanbul'da çok fazla şey oluyordu

"Her zaman olduğu gibi sezon ortasında tüm kulüpler gelecek yılı planlamak zorunda. Bana kalırsa doğrusu da bu. Bu beni hiç rahatsız etmiyor, bir sorun değil."