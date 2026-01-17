Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella

Galatasaray'ın kadın voleybol takımı için adı sık sık gündeme gelen Isabella Haak'ın kulübü Imoco Conegliano ile olan sözleşmesini uzattığı açıklandı.



Sarı kırmızılıların İsveçli pasör çaprazını gelecek sezon için de transfer etmek istediği iddia ediliyordu.

İtalya'nın Imoco Conegliano takımında forma giyen Isabella Haak'la yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

AÇIKLAMAYI KULÜP BAŞKANI YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada "Herkes onu istiyor, herkes onu arıyor… ama Bella yine de Panter olmaya devam edecek" denildi.

Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia

Imoco Conegliano Başkanı Pietro Maschio ise şu ifadeleri kullandı:

“En çok konuşulan oyuncularımızdan biri İsveçli yıldızımız Isabelle Haak. Hem bir oyuncu hem de bir insan olarak olağanüstü biri olan Haak’ın, resmi olarak duyurabilirim ki, 2026/27 sezonunda da bizimle birlikte olacağını açıklıyorum. Ve bu sadece başlangıç; çünkü önümüzdeki hafta Torino’ya gitmeden önce, kadromuzdaki bazı diğer oyuncuların devamına dair açıklamalar da yapacağız.”

VAKIFBANK'TA OYNAMIŞTI

1.96 boyundaki Isabella Haak, 2019-2022 yıllarında ülkemizde VakıfBank forması giymiş, daha sonra da İtalya'ya gitmişti.



Isabelle Haak, İtalya'ya transferinden sonra şu şunları söylemişti:

"Conegliano'yu çok seviyorum. Küçük bir şehir, doğaya yakın ve köpeğim burada. Arkadaşlarımla oynuyorum, rastgele oyuncularla değiller. İstanbul'da biraz daha telaşlı bir yaşam tarzı vardı, etrafta pek çok şey oluyordu. Belki de o kadar fazla dinlenemiyordum. Ama burada daha fazla huzur buldum."