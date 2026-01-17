Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella

Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Yayınlanma:
Galatasaray'ın sık sık gündemine gelen Isabella Haak hayali yıkıldı. Isabella Haak'ın kulübü Imoco Conegliano ile yeni sözleşme imzaladığı açıklandı.

Galatasaray'ın kadın voleybol takımı için adı sık sık gündeme gelen Isabella Haak'ın kulübü Imoco Conegliano ile olan sözleşmesini uzattığı açıklandı.

Isabelle Haak - haberler ve etkinlikler | Volleybox Kadın
Sarı kırmızılıların İsveçli pasör çaprazını gelecek sezon için de transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
İtalya'nın Imoco Conegliano takımında forma giyen Isabella Haak'la yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

AÇIKLAMAYI KULÜP BAŞKANI YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada "Herkes onu istiyor, herkes onu arıyor… ama Bella yine de Panter olmaya devam edecek" denildi.

Galatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddiaGalatasaray'ın Isabella rüyası gerçek mi oluyor: İtalya'yı sallayan iddia

Imoco Conegliano Başkanı Pietro Maschio ise şu ifadeleri kullandı:
“En çok konuşulan oyuncularımızdan biri İsveçli yıldızımız Isabelle Haak. Hem bir oyuncu hem de bir insan olarak olağanüstü biri olan Haak’ın, resmi olarak duyurabilirim ki, 2026/27 sezonunda da bizimle birlikte olacağını açıklıyorum. Ve bu sadece başlangıç; çünkü önümüzdeki hafta Torino’ya gitmeden önce, kadromuzdaki bazı diğer oyuncuların devamına dair açıklamalar da yapacağız.”

VAKIFBANK'TA OYNAMIŞTI

1.96 boyundaki Isabella Haak, 2019-2022 yıllarında ülkemizde VakıfBank forması giymiş, daha sonra da İtalya'ya gitmişti.

İsabella Haak: "VakıfBank'ta oynamak benim hayalimdi"
Isabelle Haak, İtalya'ya transferinden sonra şu şunları söylemişti:
"Conegliano'yu çok seviyorum. Küçük bir şehir, doğaya yakın ve köpeğim burada. Arkadaşlarımla oynuyorum, rastgele oyuncularla değiller. İstanbul'da biraz daha telaşlı bir yaşam tarzı vardı, etrafta pek çok şey oluyordu. Belki de o kadar fazla dinlenemiyordum. Ama burada daha fazla huzur buldum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor
Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor