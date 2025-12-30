Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilmişti: 2. Lig takımı kapıyor

Galatasaray, devre arası transfer döneminin açılmasına az bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların bir süredir Hoffenheim'de forma giyen Umut Tohumcu ile anlaştığı ve kadrosuna katmak üzere olduğu ifade ediliyordu.

Umut Tohumcu ile ilgili flaş iddia

Ancak Alman basını, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti

2. LİG EKİBİNE KİRALANACAK İDDİASI

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Hoffenheim, Umut Tohumcu'yu Holstein Kiel'e kiralayacak.

Yapılan görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedildiği ve 21 yaşındaki orta sahanın Bundesliga 2. Lig ekibine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

UMUT TOHUMCU'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 maça çıkan Umut Tohumcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan genç oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.