Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilmişti: 2. Lig takımı kapıyor

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu ile anlaşmak üzere olduğu haberleri çıkarken, ortaya flaş bir iddia atıldı.

Galatasaray, devre arası transfer döneminin açılmasına az bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların bir süredir Hoffenheim'de forma giyen Umut Tohumcu ile anlaştığı ve kadrosuna katmak üzere olduğu ifade ediliyordu.

tohumcu.jpg
Umut Tohumcu ile ilgili flaş iddia

Ancak Alman basını, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçtiGalatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti

2. LİG EKİBİNE KİRALANACAK İDDİASI

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Hoffenheim, Umut Tohumcu'yu Holstein Kiel'e kiralayacak.
Yapılan görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedildiği ve 21 yaşındaki orta sahanın Bundesliga 2. Lig ekibine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

UMUT TOHUMCU'NUN PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 maça çıkan Umut Tohumcu, gol ya da asist katkısı veremedi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan genç oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

