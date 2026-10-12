Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı
Galatasaray'da ilk ayrılacak 2 futbolcunun belli olduğu ileri sürüldü. Tarihini vererek açıkladı.
Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla 16 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Ancak buna rağmen bazı futbolcular eleştirilirken, Galatasaray'da ilk ayrılacak 2 futbolcunun belli olduğu ileri sürüldü. Tarihini vererek açıkladı.
Sarı kırmızılı takımın eski golcüsü Ümit Karan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolcuları değerlendiren Karan, eleştiriler yöneltti. Ümit Karan, şunları söyledi:
"Barış Alper Yılmaz bu düşüşleri yaşadığı zaman hemen ayağa kalkmasını biliyor. Böyle olduğu zaman büyük takımlarda her zaman tutunursun ama kalkamazsan Anadolu takımlarında oynarsın."
"Kerem Aktürkoğlu kötü oynadığı zaman fiziksel gücü de düşüyor. Barış Alper ise fiziksel gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyor."
"Leroy Sane çok iyi bir CV'ye sahip olabilir ama biz Galatasaraylı futbolcuları o forma altında eleştiriyoruz. Geçmişini sorgulamıyoruz."
"Ona bakarsan en büyük CV İlkay'da var ama yok. Bence İlkay'ın Okan hocayla arasındaki bağ kopmuş. Muhtemelen devre arasında Galatasaray'dan ayrılacaktır. Sezon sonunu beklemesine gerek yok. O paraları yine Arabistan'da çıkarır."
"Aynısı Kaan Ayhan için de geçerli. Ülke olarak biz öyleyiz. Çabuk severiz çabuk döveriz."
İlkay Gündoğan ise devre arasında ayrılmak istemediğini söyledi. İspanyol basınına konuşan İlkay, şu ifadeleri kullandı:
"Transfer haberleri doğru değil. Kış transfer döneminde sonra da burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."
(Barcelona maçı sorusu) "Skor tahmininde bulunmayı hiçbir zaman sevmem. Beklentim, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız yoğun ve yüksek kaliteli bir maç. Finale gelince, Şampiyonlar Ligi'nin sonucunu tahmin etmek her zaman zordur. Ancak Manchester City ve Barcelona gibi kaliteli takımlar her zaman en büyük favoriler arasında yer alır. Şu anda benim için dünyanın en güçlü takımı Barcelona."