Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı

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(Barcelona maçı sorusu) "Skor tahmininde bulunmayı hiçbir zaman sevmem. Beklentim, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız yoğun ve yüksek kaliteli bir maç. Finale gelince, Şampiyonlar Ligi'nin sonucunu tahmin etmek her zaman zordur. Ancak Manchester City ve Barcelona gibi kaliteli takımlar her zaman en büyük favoriler arasında yer alır. Şu anda benim için dünyanın en güçlü takımı Barcelona."