Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı

Galatasaray'da ilk ayrılacak 2 futbolcunun belli olduğu ileri sürüldü. Tarihini vererek açıkladı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 1
1 11

Galatasaray, Süper Lig'de 7. hafta maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım bu sonuçla 16 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 2
2 11

Ancak buna rağmen bazı futbolcular eleştirilirken, Galatasaray'da ilk ayrılacak 2 futbolcunun belli olduğu ileri sürüldü. Tarihini vererek açıkladı.

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 3
3 11

Sarı kırmızılı takımın eski golcüsü Ümit Karan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolcuları değerlendiren Karan, eleştiriler yöneltti. Ümit Karan, şunları söyledi:

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 4
4 11

"Barış Alper Yılmaz bu düşüşleri yaşadığı zaman hemen ayağa kalkmasını biliyor. Böyle olduğu zaman büyük takımlarda her zaman tutunursun ama kalkamazsan Anadolu takımlarında oynarsın."

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 5
5 11

"Kerem Aktürkoğlu kötü oynadığı zaman fiziksel gücü de düşüyor. Barış Alper ise fiziksel gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyor."

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 6
6 11

"Leroy Sane çok iyi bir CV'ye sahip olabilir ama biz Galatasaraylı futbolcuları o forma altında eleştiriyoruz. Geçmişini sorgulamıyoruz."

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 7
7 11

"Ona bakarsan en büyük CV İlkay'da var ama yok. Bence İlkay'ın Okan hocayla arasındaki bağ kopmuş. Muhtemelen devre arasında Galatasaray'dan ayrılacaktır. Sezon sonunu beklemesine gerek yok. O paraları yine Arabistan'da çıkarır."

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 8
8 11

"Aynısı Kaan Ayhan için de geçerli. Ülke olarak biz öyleyiz. Çabuk severiz çabuk döveriz."

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 9
9 11

İlkay Gündoğan ise devre arasında ayrılmak istemediğini söyledi. İspanyol basınına konuşan İlkay, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 10
10 11

"Transfer haberleri doğru değil. Kış transfer döneminde sonra da burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

Galatasaray'dan ilk ayrılacak 2 futbolcu belli oldu: Tarihini vererek diyerek açıkladı - Fotoğraf: 11
11 11

(Barcelona maçı sorusu) "Skor tahmininde bulunmayı hiçbir zaman sevmem. Beklentim, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız yoğun ve yüksek kaliteli bir maç. Finale gelince, Şampiyonlar Ligi'nin sonucunu tahmin etmek her zaman zordur. Ancak Manchester City ve Barcelona gibi kaliteli takımlar her zaman en büyük favoriler arasında yer alır. Şu anda benim için dünyanın en güçlü takımı Barcelona."

Galatasaray İlkay Gündoğan Leroy Sane
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro