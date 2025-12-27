Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimle görüşmelere başladı: Yapılan teklif ortaya çıktı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarına dair konuşan Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, ayrılıkları da açıkladı.

Yusuf Demir ile yolları ayıracaklarını net bir şekilde ifade eden Abdullah Kavukçu, Berkan Kutlu’nun da daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediğini dile getirdi.

SÖZLEŞME FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Arda Özkurt’un haberine göre, Berkan Kutlu, Galatasaray yönetimi ile sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

KONYASPOR’UN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Konyaspor’un talip olduğu bilinirken yapılan teklif de ortaya çıktı. Yeşil-beyazlılar, 1,5 + 1 yıl opsiyonlu, 400 bin Euro garanti ücret teklif etti.

TRABZONSPOR’UN DA İLGİSİ VAR

Konyaspor’un yanı sıra şampiyonluk yarışı içinde olan Trabzonspor’un da Berkan Kutlu ile ilgilendiği belirtildi.

62 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan Berkan Kutlu, 62 dakika sahada kaldı. Kutlu, bu sürede 1 gol kaydetti.