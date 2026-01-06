Galatasaray'da transfer netleşti: Pape Gueye'ye 25 milyon euro

Galatasaray'da transfer netleşti: Pape Gueye'ye 25 milyon euro
Yayınlanma:
Galatasaray’dan Pape Gueye hamlesi! Sarı Kırmızılılar 25 milyon euro teklifle Villarreal'in kapısını çaldı. Vekili Abdullah Kavukcu, transfer için harekete geçti.

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, hedefini Pape Gueye olarak belirledi.
Sarı - Kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer için girişimlerini hızlandırdı.
Galatasaray, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Villarreal yönetimiyle görüşmelere başladı.

2024/11/07/hbgs.jpg

TRANSFER BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray bu transfer için 25 milyon euro bütçe ayırdı.
Villarreal’in ise oyuncu için 35-40 milyon euro aralığında bir beklentisi olduğu aktarıldı.

TRT muhabirinden Galatasaray için Trabzonspor iddiasıTRT muhabirinden Galatasaray için Trabzonspor iddiası

PAPE GUEYE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Gueye, hem fiziksel gücü hem de orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken bir isim.

pape-gueye.jpgGalatasaray’ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, Galatasaray devre arasında kadrosuna önemli bir orta saha takviyesi yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Spor
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında yeni karar
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında yeni karar
Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı
Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı
Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı
Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı