Galatasaray'da transfer netleşti: Pape Gueye'ye 25 milyon euro

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, hedefini Pape Gueye olarak belirledi.

Sarı - Kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray, 26 yaşındaki Senegalli orta saha için Villarreal yönetimiyle görüşmelere başladı.

TRANSFER BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray bu transfer için 25 milyon euro bütçe ayırdı.

Villarreal’in ise oyuncu için 35-40 milyon euro aralığında bir beklentisi olduğu aktarıldı.

TRT muhabirinden Galatasaray için Trabzonspor iddiası

PAPE GUEYE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Gueye, hem fiziksel gücü hem de orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken bir isim.

Galatasaray’ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek için öncelikli hedeflerden biri olarak öne çıkıyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, Galatasaray devre arasında kadrosuna önemli bir orta saha takviyesi yapacak.