Galatasaray'da Lemina krizi çözüldü

Galatasaray'da Lemina krizi çözüldü
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e konuk olacak Galatasaray'da Mario Lemina, vize nedeniyle konsolosluğa gitti. Konsolosluktaki işlemini tamamlayan Lemina, kafilede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci ve son haftasında yarın deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray, İngiltere'ye hareket etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Manchester kentine gitti.
Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Lucas Torreira, havalimanında taraftarların imza ve fotoğraf isteğini kırmadı.

2024/11/07/hbgs.jpg

LEMINA SON ANDA KATILDI

Mario Lemina, vize işlemleriyle ilgili konsoloslukta parmak izi vermesi gerektiği için antrenmanda yer almadı.
Lemina işlemlerinin tamamlanması sonrası son anda takıma katıldı ve kafilede yer aldı.
Galatasaray'ın Manchester City maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Wilfried Singo, Mario Lemina.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
Spor
Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi
Icardi Galatasaray'da kalmak için tek bir şey istedi
"Kalmamın kimseye faydası yok" dedi istifa kararını açıkladı
"Kalmamın kimseye faydası yok" dedi istifa kararını açıkladı
Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de: Manchester City'e gol atarsa tarihe geçecek
Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'de: Manchester City'e gol atarsa tarihe geçecek