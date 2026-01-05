Galatasaray'da 1 ayrılık daha kapıda: Okan Buruk'a rağmen gidecek
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Berkan Kutlu takıma veda etti. Yeterli süre bulamayan Berkan Kutlu, Konyaspor’a imza atacak.
AHMED KUTUCU AYRILMAK İSTİYOR
Kutlu’nun ardından sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanacak. Fanatik’te yer alan habere göre, Ahmed Kutucu da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Son haftalarda bulduğu süreleri iyi değerlendirmesine rağmen yeterince forma giyemeyen Ahmed Kutucu da ayrılığa sıcak bakıyor.
TRABZONSPOR TALİP OLDU
Milli futbolcu için Süper Lig ekibi Trabzonspor devrede. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için alacağı taksitlerden birini silerek transferi tamamlamayı planlıyor.
OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Victor Osimhen’in yaşadığı sakatlıklar ve Icardi’nin ilk bölümdeki formsuzluğunu düşünen Okan Buruk ise oyuncunun takımda kalmasını istiyor.