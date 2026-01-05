Galatasaray'da 1 ayrılık daha kapıda: Okan Buruk'a rağmen gidecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Berkan Kutlu takıma veda etti. Yeterli süre bulamayan Berkan Kutlu, Konyaspor’a imza atacak.

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: İstenmeyen adam ilan edildi

AHMED KUTUCU AYRILMAK İSTİYOR

Kutlu’nun ardından sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanacak. Fanatik’te yer alan habere göre, Ahmed Kutucu da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son haftalarda bulduğu süreleri iyi değerlendirmesine rağmen yeterince forma giyemeyen Ahmed Kutucu da ayrılığa sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR TALİP OLDU

Milli futbolcu için Süper Lig ekibi Trabzonspor devrede. Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır için alacağı taksitlerden birini silerek transferi tamamlamayı planlıyor.

OKAN BURUK GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Victor Osimhen’in yaşadığı sakatlıklar ve Icardi’nin ilk bölümdeki formsuzluğunu düşünen Okan Buruk ise oyuncunun takımda kalmasını istiyor.