Galatasaray iletişimi tamamen kesti: İstenmeyen adam ilan edildi
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir ile iletişim kesildi. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde takımdan ayrılmasını talep ediyor.

Süper Kupa’da oynanacak Trabzonspor maçı öncesi basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Yusuf Demir ile yolların ayrılacağını duyurdu.

"YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK"

Okan Buruk konuşmasında “Yusuf Demir ile yollarımızı ayırma kararı verdik. Kadromuza da destek olacak oyuncuları katmaya çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

ARTIK İLETİŞİM KURULMUYOR

Yusuf Demir ile ayrılık sürecine dair konuşan Galatasaray muhabiri Kayra Temel, artık oyuncuyla iletişim kurulmadığını belirtti.

Kayra Temel açıklamasında "Galatasaray'da futbolcular ve yöneticiler de artık Yusuf Demir'le iletişim kurmuyor. Bu sürece kendisi getirdi. Artık ayrılık gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

KALAN MAAŞINI İSTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. Oyuncu ise kalan maaşının tamamını talep ediyor.

