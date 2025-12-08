Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı maçta Kazımcan'ın eline gelen top tartışma konusu olmuştu. Hakem Mehmet Türkmen, pozisyona penaltı vermediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Gazeteci Levent Tüzemen, bu pozisyonu örnek göstererek çarpıcı iddialar ortaya attı. Tüzemen, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray-Samsunspor maçında Kazımcan'ın eline gelen top sonrası herkes ikiye bölündü. Kimilerine göre penaltı, kimilerine göre de eline geliyor, Kazımcan elini kaçırıyor. Bu tür hatalar defalarca yaşandı. Özellikle sosyal medyada diğer büyük kulüplerin maçlarında benzer el pozisyonlarıyla ilgili görüntüler cirit atıyor. Birçok Avrupa maçlarında da Kazımcan benzeri el olayları yaşanıyor.

Şimdi ortaya çıkıp "Samsunspor'un hakkı yendi" diyerek, "Galatasaray kollanıyor" algısı yaratmak isteyenlerin amacı üzüm yemek değil Galatasaray'ı dövmek. Soruyorum; Sanchez'e yapılan faulde çıkmayan kırmızı kartta, Kazımcan'a yapılan ve verilmeyen penaltıda Galatasaray'ın hakkı yenmiş olmuyor mu? Fenerbahçe derbisinde Yasin Kol'un 55. dakika ile 95. dakika arasında tam 40 dakika Galatasaray lehine düdük çalmaması ve bu süre içinde Sara'ya Skriniar'ın iki kez kartlık faul yapmasına rağmen Kol'un düdük çalmaması bir hak yemek değil miydi?"

"YİNE İTTİFAKLAR DEVRİ BAŞLADI"

Tüzemen, "Yine ittifaklar devri başladı" derken, şöyle yazdı:

"Maalesef G.Saray'ın 3 yıl üst üste şampiyonluğu, Türk futbolunda ciddi bir ittifak oluşturdu. Geçmişte de Fikret Orman-Ali Koç-Göksel Gümüşdağ üçlü ittifak oluşturmuş, hakemler Serkan Çınar-Bülent Yıldırım ve Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitirilmişti. Ama G.Saray aleyhine hata yapan Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın görevleri sürdü. Sezon başından beri 'hakemler hata yapar' diyenler şimdi şunu algı haline getirmeye çalışıyor: G.Saray lehine hata yapanların kafası kopartılır! Hakemler üzerinden G.Saray'a sopa gösterenler, bahis skandalında ön plana çıkan hakemlerle ve MHK ile ilgili tepki koysunlar ve ittifak oluştursunlar! Herkesin canının yandığı pozisyonlar oldu. Lütfen herkes kendi kapısının önünü bir temizlesin."