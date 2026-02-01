Galatasaray zorlandı ama kazandı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray HDİ Sigorta, ligdeki 14. galibiyetini aldı.

İBB Spor ise 11. yenilgisini elde etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Onur Günaydı)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Kerem Süel)

Setler: 22-25, 25-21, 34-36, 25-21, 15-10

Süre: 163 dakika (32, 29, 47, 30, 25)