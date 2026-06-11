Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu
Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinde Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 mağlup eden Göztepe şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı oyuncuların gözyaşları sel oldu.
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Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinin beşinci maçında konuk ettiği Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenen Göztepe, seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyon oldu.
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Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki karşılaşma 10-10 berabere bitti.
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Penaltılar da Galatasaray Zena'yı 5-4 mağlup eden Göztepe, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.
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Maçın ardından oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı.
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Galatasaraylı oyuncular ise büyük bir üzüntü yaşadı.
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Sarı kırmızılılardan bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.
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Düzenlenen törenle 2025-2026 Sutopu Kadınlar 1. Lig şampiyonu Göztepe'ye kupası verildi.