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Halk TV Spor Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu

Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinde Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 mağlup eden Göztepe şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı oyuncuların gözyaşları sel oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 1
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Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinin beşinci maçında konuk ettiği Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenen Göztepe, seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyon oldu.

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 2
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Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki karşılaşma 10-10 berabere bitti.

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 3
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Penaltılar da Galatasaray Zena'yı 5-4 mağlup eden Göztepe, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 4
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Maçın ardından oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı.

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 5
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Galatasaraylı oyuncular ise büyük bir üzüntü yaşadı.

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 6
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Sarı kırmızılılardan bazı oyuncuların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu - Fotoğraf: 7
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Düzenlenen törenle 2025-2026 Sutopu Kadınlar 1. Lig şampiyonu Göztepe'ye kupası verildi.

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