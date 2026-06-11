Halk TV Spor Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu

Galatasaray yenilince havuzdan çıkan ağladı: Gözyaşları sel oldu Kadınlar Sutopu 1. Lig final serisinde Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 mağlup eden Göztepe şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı oyuncuların gözyaşları sel oldu.

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