Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ve Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

HAKEM CİHAN AYDIN

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Serkan Çimen yapacak.
VAR'da Ömer Faruk Turtay olacak. AVAR'da ise Hakan Yemişken görev yapacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.
Galatasaray'da Wilfried Singo, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir görev alamayacak.
Trabzonspor'da ise Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Christ Ouali ve Paul Onuachu kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik mücadelenin ilk 11'leri ise şu şekilde:
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Batagov, Pina, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto

