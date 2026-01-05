Ankaragücü zorda dedi: 7 iyi haberi duyurdu

Bir dönem Süper Lig’de 3 büyüklere kafa tutan Ankaragücü maddi krizle boğuşuyor.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Başkent temsilcisinde maaş ödemeleri ve kulüp giderleri için bulunamayan kaynaklar ciddi bir sorun oluşturuyor.

Viralspor yazarı Metiner Erdem Başkent ekibinin son durumuna dair önemli bilgiler verdi.

''ANKARAGÜCÜ'NE 1 KÖTÜ, 7 İYİ HABER''

Metiner Erdem'in ''Ankaragücü'ne 1 kötü, 7 iyi haber'' başlıklı yazısı şu şekilde:

''Ankara…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti.

6 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin 2’nci büyük kenti.

Savunma sanayinde her biri milyarlarca dolar değerinde dünya çapında şirketleri barındırıyor.

İnşaat sektöründe Türkiye’nin en büyük 100 firmasından en az 15-20’si Ankara merkezli.

Ve bu kentin 1910 yılında kurulan en eski, en köklü kulübü…

Kurtuluş Savaşı’na mühimmat üreterek, cepheye silah taşıyarak bizzat katılmış, şehitler vermiş, gazi kulübü…

Atatürk’ün emaneti Ankaragücü; sahipsiz bir şekilde 20 Ocak’ta yapılacak kongresini bekliyor.

Şu sıra Ankaragücü’nü takip eden medya mensuplarının girdiği her ortamda en çok karşılaştığı soru: Yok mu hiç başkan adayı?

Var, aday var ama o kadar düşük profiller ki inanın yazmaya elim varmıyor.

Bırakın beni, bu sessizlik büyük ihtimalle Ankaragücü’nün yeni dönemde başkanı olacak İlhami Alparslan’ı bile isyan ettiriyor.

“Koskoca Başkent’te Ankaragücü başkanlığı bana kalmamalı” diyor İlhami Alparslan.

İlhami Alparslan, bir kamu görevlisi olarak kendisi için “ikinci adam” rolü biçmiş.

Acil ihtiyaçlar için hemen ortaya konulacak parası olan bir başkan adayı bulma arayışında.

Kulübün hayati önemdeki ihtiyaçlarını da kendi çevresinden kulübün kasasına sokacağı parayla karşılama niyetinde

Şu ana kadar bu arayışlarında bir sonuç elde etmiş değil.

Bulamazsa, son çare elini taşın altına koyacak.

Mevcut Başkan Nuri Muhammet Yaman da para ve destekçi arıyor.

Kısa vadede ihtar çeken futbolculara ödenecek 35 milyonu bulabileceğini söylüyor.

Ancak gerisi yok.

Aylardır ödenmeyen idari personel, altyapı hocalarının maaşları, elektrik, doğalgaz, deplasman giderleri, hatta yemek masrafları için para lazım.

Hatta yemek diye özellikle altını çiziyorum, inanın Ankaragücü artık günlük ihtiyaçları bile karşılamakta zorlanıyor.

Muhammet Başkan, “kısa vadede ihtar çeken futbolculara ödenecek parayı ben karşılayayım ama uzun vadede ihtiyaç duyulan parayı da yönetime alacağım kişiler karşılaşın” düşüncesinde.

O böyle düşünüyor ama 2 aylık dönemde elini çok az cebine atması, en küçük ödemelerde bile sıkıntı yaşanması nedeniyle mevcut çalışma arkadaşlarını dahi ikna edemiyor.

Ankaragücü eski yöneticilerinden Tamer Açar arayış içinde.

Önceki gün kulübe giderek mali durum hakkında bilgi istedi.

Nedense çok ayrıntılı bilgi verilmemiş, “2-2,5 milyar borç var” denilmiş sadece.

Bir yandan aday çıkmıyor diye sitem edilirken, diğer taraftan adayların gözlerinin korkutulmak istenmesini anlamakta zorlanıyorum.

Ankaragücü’nün yönetimine talip olacak ekibin kısa vadede 100 milyon TL, orta vadede 300-400 milyon TL bulması yeterli.

Orta vadeli parayı sorunsuz bulabilen iddia ediyorum, TFF 2. Lig Şampiyonluk kupasının sahibi olur.

Uzun vadede 600-700 milyon TL’ye transfer yasakları dahil, Ankaragücü’nün önü açılabilir.

Bir başka ismi geçen kişi Etimesgut Belediyespor Başkanı Ömer Faruk Alimoğulları.

O da öncelikle eski başkanlardan Mehmet Yiğiner ile bir araya gelmek, onun maddi ve manevi desteğini almak istiyor.

Mehmet Yiğiner’in haftaya oda seçimi var, çok yoğun.

Henüz görüşme olmadı diye biliyorum.

Şu ana kadar yazıda ismi geçenler taraftarın az çok kabulleneceği kişiler.

Bir iki ismi geçen kişi daha var, yukarıda da değindim yazmaya elim varmıyor.

Şu an aday olanların kapısını çaldıkları iki kişi var.

Birincisi Mehmet Yiğiner, diğeri Faruk Koca.

İsmail Mert Fırat döneminde Ankaragücü enkaz haline dönüştü.

Aslında Gazi Ercüment Tekin ve arkadaşları aday olmasa enkazı kaldırma işini mecburen İsmail Mert Fırat ve Faruk Koca üstlenecekti.

Ancak, “biz aday olmasaydık kulüp kayyuma kalacaktı” gibi gerçek olmayan bir iddiayla ortaya çıkıp, beş parasız yönetimi alanlar İsmail Mert Fırat’ı da Faruk Koca’yı da kurtarmış oldu.

Şimdi ikisi de 1 milyara yakın ekstra borçtan kurtulmuş, başkan adaylarının kapılarında sıra beklediği kişi konumundalar.

Bunlar sizlere başlıkta bahsettiğim kötü haber.

Gelelim 7 iyi habere.

Taraftar gruplarının Beştepe ziyareti Ankaragücü’nün geleceği açısından çok değerliydi.

Bu ziyaret kulüp üzerindeki ölü toprağının atılmasına vesile olacaktır.

İlk işaretleri de geldi.

Bugün yarın kulüpten resmî açıklama gelebilir.

Ankaragücü’nde mevcut yönetimde yer alan ve elini taşın altına koymaya kararlı bazı kişiler, kulübe noter kanalıyla ihtar çeken futbolcularla tek tek bir araya gelip görüştü.

Kongreye ilişkin çok olumsuz bir gelişme olmazsa 7 futbolcu da ikna edildi, hepsi kulüpte kalacak.

Bu futbolcularla sadece bu yıl için değil, gelecek yıl için de sözleşme imzalanması düşünülüyor.

Çok yakın bir sürede toplu imza törenine şahitlik edebilirsiniz.

Ayrıca aynı kişiler, teknik direktör Recep Karatepe’nin sözleşmesini de bir yıl daha uzatmayı planlıyor.

Bu hafta taraftarın beklediği haberlerin peş peşe geldiği hafta olabilir.

Darısı 20 Ocak’taki olağanüstü genel kurulda gelecek iyi haberlere.''