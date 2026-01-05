Galatasaray Trabzonspor: İlk 11'lerde önemli eksikler var

Galatasaray Trabzonspor: İlk 11'lerde önemli eksikler var
Yayınlanma:
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde bu akşam karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu mu? İki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Süper Kupa'da ilk yarı final maçı bu akşam oynanacak ve Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.
Bu karşılaşmayı kazanan takım Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı süren Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs yok. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Fatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldiFatih Tekke konuşurken Okan Buruk espriyi patlattı: Salonda kahkahalar yükseldi

Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek.

TRABZONSPOR'DA YILDIZ OYUNCULAR YOK

Trabzonspor'da ise Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.
Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Augusto.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

