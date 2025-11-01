Galatasaray Nesibe Aydın'ı da yıktı

Galatasaray Nesibe Aydın'ı da yıktı
Yayınlanma:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı yendi ve ligde 5'te 5 yaptı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 87-76 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçı da kazanmayı başardı.

NESİBE AYDIN İLK KEZ YENİLDİ

Nesibe Aydın ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 4. müsabakada ilk yenilgisini yaşadı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring maçtan alınmasını istedi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Güler, Yiğit Emre Şimşek, Kadir Giray Esen

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 13, Smalls 14, Ayşe Cora Yamaner 5, Elif Bayram 8, Juhasz 13, Williams 2, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 5, Sehernaz Çidal 3, Derin Erdoğan 7, Kuier 17

Nesibe Aydın: Davis 15, Hatice Pelin Gülçelik 3, Yağmur Kübra Önal 13, Green 22, Bone 8, Büşra Akgün 6, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 5, Turner 4, Aysude Torcu

1. Periyot: 25-15

Devre: 46-39

3. Periyot: 65-59

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

