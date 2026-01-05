Galatasaray maçına saatler kala Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine imzayı attı

Yayınlanma:
Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Arif Boşluk ile yollar ayrıldı. Oyuncu, Konyaspor'a kiralandı.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da beklenen ayrılık açıklandı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Konyaspor'dan transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Konyaspor'umuz, genç futbolcu Arif Boşluk ile satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme imzaladı.
  • Antalya’da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
  • Trabzonspor alt yapısında yetişen Arif, takımımızda 24 numaralı formayı giyecek.
  • Arif Boşluk’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz.

kbklf.jpg

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

Samsunspor taraftarı Galatasaraylı isme tepki gösterdi: Yüksel Yıldırım bonservisini istediSamsunspor taraftarı Galatasaraylı isme tepki gösterdi: Yüksel Yıldırım bonservisini istedi

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın üst üste 3. Galatasaray - Trabzonspor derbisinde düdük çalacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

