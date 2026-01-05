Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ugarte için eski kalecisi Fernando Muslera'nın da devreye girdiği ileri sürüldü. Muslera'nın futbolcuyla görüşerek, "Hiç düşünme, hemen git" dediği belirtildi.

Galatasaray, ara transferde gündemine aldığı Manchester United'ın Uruguaylı futbolcusu Manuel Ugarte için eski kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın devreye girdiği ileri sürüldü.
Muslera'nın vatandaşı ile görüştüğü ve Fanatik'teki habere göre; "Hiç düşünme. Hemen git. Sen sahada her şeyini verirsen onlar da her şeyi yapar. Galatasaray'da mutlu olursun" dediği iddia edildi.

Galatasaray'ın İngiliz kulübüne sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu yaptığı, futbolcuya da yıllık 5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpgManchester United'ın oyuncuyu kiralık değil de bonservisiyle vermek istediği ve 35 milyon euro talep ettiği bildirildi.

MANUEL UGARTE KİMDİR?

Uruguaylı Manuel Ugarte, Avrupa futboluna 2022'de Portekiz'in Sporting takımına transfer olarak adım attı.

whatsapp-image-2026-01-05-at-11-33-24.jpeg

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sporting'te 95 maçta forma giydikten sonra 2023'te Fransa'nın Paris Saint Germain takımına geçti.
Fransa'da 37 maçta oynadıktan sonra İngiltere'nin Manchester United takımına transfer oldu.
Manchester United'ta 1.5 sezonda 61 maçta 3 gol attı.
Uruguay Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 33 maçta 1 kez ağları havalandırdı.
Merkez orta saha olarak görev yapan Manuel Ugarte'nin Transfermarkt'a göre piyasa değeri 30 milyon euro.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

