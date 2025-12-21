Galatasaray Göztepe deplasmanında galip geldi

Galatasaray Göztepe deplasmanında galip geldi
Yayınlanma:
Göztepe'ye konuk olan Galatasaray Daikin net bir galibiyet aldı.

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY DAIKIN DEPLASMANDA KAZANDI

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Galatasaray Daikin rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte 29 puana ulaşan Galatasaray, 5. sırada yer aldı. 9 puandaki Göztepe ise 11. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller

Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)

Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25

Süre: 110 dakika

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

