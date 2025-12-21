Galatasaray Göztepe deplasmanında galip geldi
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY DAIKIN DEPLASMANDA KAZANDI
Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede Galatasaray Daikin rakibini setlerde 3-1 mağlup etmeyi başardı.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle birlikte 29 puana ulaşan Galatasaray, 5. sırada yer aldı. 9 puandaki Göztepe ise 11. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Göztepe: Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Hande Naz Sunar, Ceren Kapucu, İlayda Uçak)
Okan Buruk Süper Kupa öncesi müjdeyi verdi
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Lukasik, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Yuanyuan, Naz Aydemir Akyol, Sylla)
Setler: 20-25, 17-25, 25-22, 21-25
Süre: 110 dakika