Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı
Yayınlanma:
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev maça günler kala biletler satışa çıktı. İşte detaylar...

Turkcell Süper Kupa 2025 Finali biletleri satışa sunuldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finali için biletler satışa çıktı.
TFF dev derbinin biletleriyle ilgili detayları resmi internet sitesinden duyurdu.
Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek.

İŞTE DETAYLAR:

  • Karşılaşmanın biletleri sadece Passo Taraftar Kart ile alınacak.
  • Satılan biletler transfer işlemine kapalı olacak.
  • Kişi başı bilet satın alma limiti 2(iki) adet.
  • Maç biletleri sadece www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satılacak.

Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklarGalatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar

İŞTE DERBİNİN BİLET FİYATLARI:

  • Galatasaray A.Ş. - Batı Tribün : ₺3.000
  • Fenerbahçe A.Ş. - Doğu Tribün : ₺3.000
  • Galatasaray A.Ş. - Güney Tribün : ₺1.500
  • Fenerbahçe A.Ş. - Kuzey Tribün : ₺1.500

DEV DERBİ OLİMPİYAT STADI'NDA

  • Tarih: 10 Ocak Cumartesi
  • Saat: 20.30
  • Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu
  • Yayın: ATV

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Spor
Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti
Amedspor kazandı: Mahkeme iptal etti
Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Terbiyesizlik yaptı
Yüksel Yıldırım Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Terbiyesizlik yaptı
Mert Günok 2.5 yıllık imza attı
Mert Günok 2.5 yıllık imza attı