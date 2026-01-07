Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı
Yayınlanma:
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev maça günler kala biletler satışa çıktı. İşte detaylar...
Turkcell Süper Kupa 2025 Finali biletleri satışa sunuldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finali için biletler satışa çıktı.
TFF dev derbinin biletleriyle ilgili detayları resmi internet sitesinden duyurdu.
Biletler www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabilecek.
İŞTE DETAYLAR:
- Karşılaşmanın biletleri sadece Passo Taraftar Kart ile alınacak.
- Satılan biletler transfer işlemine kapalı olacak.
- Kişi başı bilet satın alma limiti 2(iki) adet.
- Maç biletleri sadece www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulama üzerinden satılacak.
Galatasaray maçı için İzmir'de oynayacaklar
İŞTE DERBİNİN BİLET FİYATLARI:
- Galatasaray A.Ş. - Batı Tribün : ₺3.000
- Fenerbahçe A.Ş. - Doğu Tribün : ₺3.000
- Galatasaray A.Ş. - Güney Tribün : ₺1.500
- Fenerbahçe A.Ş. - Kuzey Tribün : ₺1.500
DEV DERBİ OLİMPİYAT STADI'NDA
- Tarih: 10 Ocak Cumartesi
- Saat: 20.30
- Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu
- Yayın: ATV
